Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 відтепер можна подивитись онлайн

ДП "Медичні закупівлі України" зробило панель управління з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Відповідну інформацію можна буде переглянути на офіційному сайті державного підприємства.

"Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України. Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ", - говориться в повідомленні відомства.

Відтепер на сайті державного підприємства можна знайти інформацію про:

наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);

ліжковий фонд;

кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;

медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;

наявність ліків для хворих на COVID-19;

обладнання для пацієнтів із COVID-19.

Варто зазначити, що функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я.

В МОЗ запевняють, що дані оновлюються щодення завдяки звітам, які лікарні надають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".