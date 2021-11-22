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Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 відтепер можна подивитись онлайн

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:37
Забезпеченість лікарень ліками від COVID-19 відтепер можна подивитись онлайн Фото: медперсонал, який лікує пацієнтів із COVID-19 (Mario Tama/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

ДП "Медичні закупівлі України" зробило панель управління з інформацією про забезпеченість лікарень засобами для боротьби з COVID-19. Відповідну інформацію можна буде переглянути на офіційному сайті державного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"Під час пандемії підприємство збирає відповідні дані через власну систему MedData. Ці дані передаються до Міністерства охорони здоров’я України, Кабінету Міністрів України та Ради національної безпеки і оборони України. Тепер актуальну інформацію про наявність ресурсів для боротьби з коронавірусом у закладах охорони здоров’я, що входять до першої та другої хвилі, можна побачити на інформапелях ДП МЗУ", - говориться в повідомленні відомства.

Відтепер на сайті державного підприємства можна знайти інформацію про:

  • наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
  • ліжковий фонд;
  • кількість пацієнтів, хворих на COVID-19;
  • медичний персонал, що задіяний або може бути задіяний для роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19;
  • наявність ліків для хворих на COVID-19;
  • обладнання для пацієнтів із COVID-19.

Варто зазначити, що функціонал дашборду дозволяє шукати інформацію в розрізі області, міста або конкретного закладу охорони здоров’я.

В МОЗ запевняють, що дані оновлюються щодення завдяки звітам, які лікарні надають до інформаційно-аналітичної системи MedData ДП "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, що вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) провели дослідження та виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки були взяті у хворих на коронавірус у різних регіонах країни.

Варто зазначити, що в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше ніж 100 тисяч людей.

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