Після обіцянки президента "Центренерго" виплатило 0,5% боргу шахтарям

Після триденного мітингу під Офісом президента і Кабінетом міністрів шахтарі шахти “Надія" отримали від "Центренерго" 8,75 мільйона гривень, які заборгувала компанія. Загальна заборгованість перед шахтарями - 2 млрд грн.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії "Центренерго" перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено в повному обсязі. Таким чином, відповідно до плану і графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - повідомив Сенниченко.

За його інформацією, на наступному тижні інші профспілки також привезуть шахтарів до Києва.

Як повідомлялося, влітку 2019 році в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 збитків держкомпанії склали 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд грн).

Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалася з вугілля державних шахт на вугілля з Росії, яке закуповувалося через посередників близьких до Коломойському.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарху Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" за відкриття прямих поставок з РФ.

Крім того, Сенниченко раніше заявив про повернення контролю над держкомпанією і зміну менеджменту.