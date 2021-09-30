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Обіцяла пригнати авто зі США за передоплату: поліція в Одесі затримала шахрайку

Автор: Инна Собора

У Одесі поліція викрила шахрайську схему. Місцева жителька брала передоплату з клієнтів та обіцяла, що допоможе переправити в Україну автомобілі зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Одеситка запевняла потерпілих, що може купити на аукціоні автомобілі з США та переправити їх в Україну. Отриману передоплату вона витрачала на власні потреби, не маючи наміру виконувати обіцяне.

Щоб викликати довіру у потенційних клієнтів, правопорушниця імітувала підприємницьку діяльність: орендувала офісне приміщення, у якому нібито надавала повний пакет послуг з підбору, перевезення та розмитнення авто "під ключ". Кошти жінка отримувала як готівкою, так і переказом на банківські картки.

Правоохоронці викрили зловмисницю та оголосили їй підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, згідно з якою за шахрайство в особливо великих розмірах їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановили факт шахрайства відносно двох потерпілих.

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