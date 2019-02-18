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Обсяги виробничо-технічних витрат операторів ГРС занижені майже на 40%, - АГРУ


Обсяг виробничо-технологічних витрат облгазів не переглядався з 2016 року

Объемы производственно-технологических затрат операторов ГРС были занижены Министерством энергетики и угольной промышленности еще в 2016 году. Неправильный объем ПТЗ был заложен в тариф и привел к убыткам для всей газораспределительной отрасли. Об этом говорится в заявлении в Ассоциации газового рынка Украины.

Отмечается, что с того времени объем производственно-технологических затрат облгазов не пересматривался.

"Ассоциация газового рынка Украины получила данные расчетов реальных объемов ПТЗ от операторов ГРМ. Они были рассчитаны в соответствии с приказом Минэнерго от 23.11.2011 № 737 о порядке расчетов и утверждения ПТЗ. По данным всех операторов газораспределительных сетей он должен составлять 1,56 млрд куб. м. А утвержденный министерством объем ВТВ составляет только 992 млн куб. м.Так, например, ОАО "Запорожгаз" получил в тарифе только 48% от необходимых объемов производственно-технологических затрат, ОАО "Днепрогаз" - 54%, ОАО "Одессагаз" - 67%, а ОАО "Полтавагаз" - 72%", - говорится в заявлении.

Также по словам АГРУ, при утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля не соблюло принципы, определенные в приказе №737, и искусственно занизило нормативные объемы ПТЗ. Ассоциация газового рынка Украины обнародует сравнительный анализ объемов ВТВ, фактически включенных в тарифы операторов ГРС, с объемами ПТЗ, которые должны были быть включены в тарифы.

Как отмечают в Ассоциации, при принятии приказа об утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля мало исходить из вышеупомянутого приказа и утвердить их объемы, рассчитанные по трем методикам. Однако этого не произошло.

"В ноябре прошлого года НКРЭКУ поручила Минэнергоугля привести в соответствие объемы ПТЗ, а в декабре 2018 операторы газораспределительных систем по поручению профильного министерства предоставили повторные расчеты ПТЗ, поданные ими на 2016 год", - говорится в сообщении.

 

Объемы нормативных потерь природного газа в сетях операторов газораспределительных систем

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Операторы

газораспределительных систем

(Операторы ГРМ)

Объемы потерь газа, рассчитанная по методике

(зарегистрированных в Минюсте)

В тарифе операторов ГРМ

на уровне приказа ****

Минэнергоугля на 2016

Сума
М1+М2

  
 

М 1*                   (ВТВ)

М 2**                                            (НВ)

М 3***
(СУ)

ВСЕГО по
Методикам

  

тис.куб.м

%

  

ПАТ "Винницагаз"

2 015

53 987

24 045

80 046

47 878

60%

56 001

  

ПАТ "Волыньгаз"

53

27 107

10 162

37 321

26 899

72%

27 159

  

ПАТ "Гадячгаз"

129

3 209

1 166

4 504

1 587

35%

3 338

  

ПАТ "Депрогаз"

44

23 286

11 516

34 846

18 894

54%

23 331

  

ПАТ "Днепропетровскгаз"

1 925

69 372

27 305

98 602

71 297

72%

71 297

  

ПАТ "Донецкоблгаз"

711

26 998

7 995

35 704

22 301

62%

27 710

  

ПАТ "Житомиргаз"

12

34 953

10 190

45 156

27 896

62%

34 966

  

ПАТ "Закарпатгаз"

16

42 283

19 171

61 469

42 298

69%

42 298

  

ПАТ "Запорожьегаз"

86

37 295

20 808

58 188

27 894

48%

37 381

  

ПАТ "Ивано-Франковскгаз "

501

49 845

7 477

57 823

30 365

53%

50 346

  

ПАТ "Киевгаз"

202

15 387

2 762

18 351

15 589

85%

15 589

  

ПАТ "Киевоблгаз"

317

90 072

48 423

138 812

87 397

63%

90 389

  

ВАТ "Кировоградгаз"

182

14 581

8 036

22 799

14 300

63%

14 763

  

ПАТ "Коростышевгаз"

2

893

390

1 285

110

9%

895

  

ПАТ "Кременчукгаз"

484

4 316

2 316

7 116

4 800

67%

4 800

  

ПАТ "Криворожгаз"

214

18 677

8 396

27 287

18 891

69%

18 891

  

ПАТ "Лубныгаз"

0

6 605

2 658

9 263

7 686

83%

6 605

  

ПАТ "Луганскгаз"

427

26 568

23 679

50 674

26 995

53%

26 995

  

ПАТ "Львовгаз"

123

90 813

13 528

104 464

78 389

75%

90 936

  

ПАТ "Мариупольгаз"

7

5 940

5 518

11 465

10 300

90%

5 947

  

ВАТ "Мелитопольгаз"

3

2 797

3 687

6 487

4 510

70%

2 800

  

ПАТ "Николаевгаз"

31

35 746

14 210

49 987

29 389

59%

35 777

  

ПАТ "Одессагаз"

231

44 548

22 413

67 192

44 779

67%

44 779

  

ПАТ "Полтавагаз"

308

35 842

12 937

49 088

35 166

72%

36 151

  

ПАТ "Ровногаз"

26

29 166

5 902

35 094

26 897

77%

29 192

  

ПАТ "Сумыгаз"

341

32 257

9 527

42 125

27 388

65%

32 598

  

ПАТ "Тернопольгаз"

14

34 582

6 929

41 525

19 500

47%

34 596

  

ПАТ "Тернопольгоргаз"

74

9 108

1 201

10 383

4 450

43%

9 182

  

ПАТ "Тисменицагаз"

11

3 062

600

3 673

2 886

79%

3 073

  

ПАТ "Уманьгаз"

0

3 258

2 514

5 773

3 997

69%

3 258

  

ПАТ "Харьковгаз"

665

45 184

31 967

77 815

53 285

68%

45 849

  

ПАТ "Харьковгоргаз"

563

20 122

6 718

27 403

20 685

75%

20 685

  

ПАТ "Херсонгаз"

67

21 744

11 314

33 125

19 895

60%

21 811

  

ПАТ "Хмельницкгаз"

91

55 493

14 589

70 173

27 379

39%

55 584

  

ВАТ "Черкассыгаз"

213

25 014

16 966

42 193

34 500

82%

25 227

  

ПАТ "Черновцыгаз"

35

34 846

5 121

40 003

25 387

63%

34 881

  

ПАТ "Черниговгаз"

32

34 978

12 711

47 721

27 392

57%

35 010

  

ПАТ "Шепетовкагаз"

88

2 024

640

2 753

1 040

38%

2 113

  

ТОВ "Газпоставсервис"

0

164

144

309

18

6%

164

  

 

10 155

1 109 934

435 630

1 557 996

992 100

64%

1 122 367

  
                 

 

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