Обсяги виробничо-технічних витрат операторів ГРС занижені майже на 40%, - АГРУ

Обсяг виробничо-технологічних витрат облгазів не переглядався з 2016 року
Объемы производственно-технологических затрат операторов ГРС были занижены Министерством энергетики и угольной промышленности еще в 2016 году. Неправильный объем ПТЗ был заложен в тариф и привел к убыткам для всей газораспределительной отрасли. Об этом говорится в заявлении в Ассоциации газового рынка Украины.
Отмечается, что с того времени объем производственно-технологических затрат облгазов не пересматривался.
"Ассоциация газового рынка Украины получила данные расчетов реальных объемов ПТЗ от операторов ГРМ. Они были рассчитаны в соответствии с приказом Минэнерго от 23.11.2011 № 737 о порядке расчетов и утверждения ПТЗ. По данным всех операторов газораспределительных сетей он должен составлять 1,56 млрд куб. м. А утвержденный министерством объем ВТВ составляет только 992 млн куб. м.Так, например, ОАО "Запорожгаз" получил в тарифе только 48% от необходимых объемов производственно-технологических затрат, ОАО "Днепрогаз" - 54%, ОАО "Одессагаз" - 67%, а ОАО "Полтавагаз" - 72%", - говорится в заявлении.
Также по словам АГРУ, при утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля не соблюло принципы, определенные в приказе №737, и искусственно занизило нормативные объемы ПТЗ. Ассоциация газового рынка Украины обнародует сравнительный анализ объемов ВТВ, фактически включенных в тарифы операторов ГРС, с объемами ПТЗ, которые должны были быть включены в тарифы.
Как отмечают в Ассоциации, при принятии приказа об утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля мало исходить из вышеупомянутого приказа и утвердить их объемы, рассчитанные по трем методикам. Однако этого не произошло.
"В ноябре прошлого года НКРЭКУ поручила Минэнергоугля привести в соответствие объемы ПТЗ, а в декабре 2018 операторы газораспределительных систем по поручению профильного министерства предоставили повторные расчеты ПТЗ, поданные ими на 2016 год", - говорится в сообщении.
|
Объемы нормативных потерь природного газа в сетях операторов газораспределительных систем
|
|
|
|
|
|
|
|
Операторы
газораспределительных систем
(Операторы ГРМ)
|
Объемы потерь газа, рассчитанная по методике
(зарегистрированных в Минюсте)
|
В тарифе операторов ГРМ
на уровне приказа ****
Минэнергоугля на 2016
|
Сума
|
М 1* (ВТВ)
|
М 2** (НВ)
|
М 3***
|
ВСЕГО по
|
тис.куб.м
|
%
|
ПАТ "Винницагаз"
|
2 015
|
53 987
|
24 045
|
80 046
|
47 878
|
60%
|
56 001
|
ПАТ "Волыньгаз"
|
53
|
27 107
|
10 162
|
37 321
|
26 899
|
72%
|
27 159
|
ПАТ "Гадячгаз"
|
129
|
3 209
|
1 166
|
4 504
|
1 587
|
35%
|
3 338
|
ПАТ "Депрогаз"
|
44
|
23 286
|
11 516
|
34 846
|
18 894
|
54%
|
23 331
|
ПАТ "Днепропетровскгаз"
|
1 925
|
69 372
|
27 305
|
98 602
|
71 297
|
72%
|
71 297
|
ПАТ "Донецкоблгаз"
|
711
|
26 998
|
7 995
|
35 704
|
22 301
|
62%
|
27 710
|
ПАТ "Житомиргаз"
|
12
|
34 953
|
10 190
|
45 156
|
27 896
|
62%
|
34 966
|
ПАТ "Закарпатгаз"
|
16
|
42 283
|
19 171
|
61 469
|
42 298
|
69%
|
42 298
|
ПАТ "Запорожьегаз"
|
86
|
37 295
|
20 808
|
58 188
|
27 894
|
48%
|
37 381
|
ПАТ "Ивано-Франковскгаз "
|
501
|
49 845
|
7 477
|
57 823
|
30 365
|
53%
|
50 346
|
ПАТ "Киевгаз"
|
202
|
15 387
|
2 762
|
18 351
|
15 589
|
85%
|
15 589
|
ПАТ "Киевоблгаз"
|
317
|
90 072
|
48 423
|
138 812
|
87 397
|
63%
|
90 389
|
ВАТ "Кировоградгаз"
|
182
|
14 581
|
8 036
|
22 799
|
14 300
|
63%
|
14 763
|
ПАТ "Коростышевгаз"
|
2
|
893
|
390
|
1 285
|
110
|
9%
|
895
|
ПАТ "Кременчукгаз"
|
484
|
4 316
|
2 316
|
7 116
|
4 800
|
67%
|
4 800
|
ПАТ "Криворожгаз"
|
214
|
18 677
|
8 396
|
27 287
|
18 891
|
69%
|
18 891
|
ПАТ "Лубныгаз"
|
0
|
6 605
|
2 658
|
9 263
|
7 686
|
83%
|
6 605
|
ПАТ "Луганскгаз"
|
427
|
26 568
|
23 679
|
50 674
|
26 995
|
53%
|
26 995
|
ПАТ "Львовгаз"
|
123
|
90 813
|
13 528
|
104 464
|
78 389
|
75%
|
90 936
|
ПАТ "Мариупольгаз"
|
7
|
5 940
|
5 518
|
11 465
|
10 300
|
90%
|
5 947
|
ВАТ "Мелитопольгаз"
|
3
|
2 797
|
3 687
|
6 487
|
4 510
|
70%
|
2 800
|
ПАТ "Николаевгаз"
|
31
|
35 746
|
14 210
|
49 987
|
29 389
|
59%
|
35 777
|
ПАТ "Одессагаз"
|
231
|
44 548
|
22 413
|
67 192
|
44 779
|
67%
|
44 779
|
ПАТ "Полтавагаз"
|
308
|
35 842
|
12 937
|
49 088
|
35 166
|
72%
|
36 151
|
ПАТ "Ровногаз"
|
26
|
29 166
|
5 902
|
35 094
|
26 897
|
77%
|
29 192
|
ПАТ "Сумыгаз"
|
341
|
32 257
|
9 527
|
42 125
|
27 388
|
65%
|
32 598
|
ПАТ "Тернопольгаз"
|
14
|
34 582
|
6 929
|
41 525
|
19 500
|
47%
|
34 596
|
ПАТ "Тернопольгоргаз"
|
74
|
9 108
|
1 201
|
10 383
|
4 450
|
43%
|
9 182
|
ПАТ "Тисменицагаз"
|
11
|
3 062
|
600
|
3 673
|
2 886
|
79%
|
3 073
|
ПАТ "Уманьгаз"
|
0
|
3 258
|
2 514
|
5 773
|
3 997
|
69%
|
3 258
|
ПАТ "Харьковгаз"
|
665
|
45 184
|
31 967
|
77 815
|
53 285
|
68%
|
45 849
|
ПАТ "Харьковгоргаз"
|
563
|
20 122
|
6 718
|
27 403
|
20 685
|
75%
|
20 685
|
ПАТ "Херсонгаз"
|
67
|
21 744
|
11 314
|
33 125
|
19 895
|
60%
|
21 811
|
ПАТ "Хмельницкгаз"
|
91
|
55 493
|
14 589
|
70 173
|
27 379
|
39%
|
55 584
|
ВАТ "Черкассыгаз"
|
213
|
25 014
|
16 966
|
42 193
|
34 500
|
82%
|
25 227
|
ПАТ "Черновцыгаз"
|
35
|
34 846
|
5 121
|
40 003
|
25 387
|
63%
|
34 881
|
ПАТ "Черниговгаз"
|
32
|
34 978
|
12 711
|
47 721
|
27 392
|
57%
|
35 010
|
ПАТ "Шепетовкагаз"
|
88
|
2 024
|
640
|
2 753
|
1 040
|
38%
|
2 113
|
ТОВ "Газпоставсервис"
|
0
|
164
|
144
|
309
|
18
|
6%
|
164
|
|
10 155
|
1 109 934
|
435 630
|
1 557 996
|
992 100
|
64%
|
1 122 367