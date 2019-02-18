Обсяги виробничо-технічних витрат операторів ГРС занижені майже на 40%, - АГРУ

Обсяг виробничо-технологічних витрат облгазів не переглядався з 2016 року

Объемы производственно-технологических затрат операторов ГРС были занижены Министерством энергетики и угольной промышленности еще в 2016 году. Неправильный объем ПТЗ был заложен в тариф и привел к убыткам для всей газораспределительной отрасли. Об этом говорится в заявлении в Ассоциации газового рынка Украины.

Отмечается, что с того времени объем производственно-технологических затрат облгазов не пересматривался.

"Ассоциация газового рынка Украины получила данные расчетов реальных объемов ПТЗ от операторов ГРМ. Они были рассчитаны в соответствии с приказом Минэнерго от 23.11.2011 № 737 о порядке расчетов и утверждения ПТЗ. По данным всех операторов газораспределительных сетей он должен составлять 1,56 млрд куб. м. А утвержденный министерством объем ВТВ составляет только 992 млн куб. м.Так, например, ОАО "Запорожгаз" получил в тарифе только 48% от необходимых объемов производственно-технологических затрат, ОАО "Днепрогаз" - 54%, ОАО "Одессагаз" - 67%, а ОАО "Полтавагаз" - 72%", - говорится в заявлении.

Также по словам АГРУ, при утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля не соблюло принципы, определенные в приказе №737, и искусственно занизило нормативные объемы ПТЗ. Ассоциация газового рынка Украины обнародует сравнительный анализ объемов ВТВ, фактически включенных в тарифы операторов ГРС, с объемами ПТЗ, которые должны были быть включены в тарифы.

Как отмечают в Ассоциации, при принятии приказа об утверждении ПТЗ на 2016 год, Минэнергоугля мало исходить из вышеупомянутого приказа и утвердить их объемы, рассчитанные по трем методикам. Однако этого не произошло.

"В ноябре прошлого года НКРЭКУ поручила Минэнергоугля привести в соответствие объемы ПТЗ, а в декабре 2018 операторы газораспределительных систем по поручению профильного министерства предоставили повторные расчеты ПТЗ, поданные ими на 2016 год", - говорится в сообщении.