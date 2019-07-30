Обсяги споживання газу клієнтів "Криворіжгазу" зменшилися на 13,9%

Загальний обсяг споживання газу в Кривому Розі за 6 місяців 2019 року склав 490 млн куб. м, що на 13,9% менше, ніж у 2018 році. В результаті "Криворіжгаз" недоотримав близько 28 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу - на 0,2 млн куб. м (14%), промисловість – на 58,7 млн куб. м (16,7%), а населення - на 7,1 млн куб. м (10,8%). Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані АТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні 7 років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 38%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на сьогодні, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" у розмірі 8,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 31%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2018 року скоротився на 38%.