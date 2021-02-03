Обсяг безготівкових платежів в Україні за рік зріс більш ніж на третину

Через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, у середньому за день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,5 млн початкових платежів на суму 178 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги.

Переважна більшість початкових платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії - 94% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі у 2020 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн - 49%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 47%;

від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

до 1 тис. грн - менше 1%

від 1 тис. грн до 100 тис грн - 5%

від 100 тис. грн і більше - 95%.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. Система забезпечує здійснення 96% міжбанківських переказів коштів у національній валюті в межах України. Учасниками СЕП станом на 1 січня 2021 року були 74 банки, Державна казначейська служба та Національний банк України.

Нагадаємо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Відзначимо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2019 році здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році.