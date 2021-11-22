Обєднати громадськість в єдину платформу рішучої дії - Павло Янцен

«Відповідальність за майбутнє України лежить на кожному українцеві і саме від українців залежить, якою держава буде завтра» - у цьому переконаний Голова громадського руху «Вільна Нація», Павло Янцен.

За його словами, для усіх громадян та активних лідерів, незалежно від прапорів та політичних векторів, кому не байдужа доля України, започаткували першу і найбільшу в Україні конференцію прихильників лібертаріанства та цінностей свободи «Вільні-2021».

«Наша мета -об'єднати, якомога більше громадських організацій в єдину громадську платформу для реального впливу на прийняття державних рішень»- заявив Павло Янцен.

Нетворкінг - конференція «Вільні-2021» об'єднала представників 30 українських НДО, лідерів думок, політиків та експертів. У дискусії взяли участь гості з держав ЄС та Сходу: Італії, Австрії, Палестини, Лівії, Сомалі та інших країн. Учасники конференції висловили переконання, що єдиним інструментом стрімкого інституційного розвитку та державотворення є не директивна політична вертикаль, а реалізація ініціатив консолідованої громадськості, пріоритетом якої є індивідуальна свобода та відмова від патерналізму.

Ключовою тезою заходу стала синергія зусиль навколо спільної ідеї - більше особистості, менше держави.

Фокус уваги конференції та учасників зустрічі – безпекові, правові та економічні проблеми України: конструктивна дискусія щодо візій, дорожніх карт та стратегій для лібералізації державного тиску.

За словами спікера конференції, екс- міністра МЗС, Павла Клімкіна, у контексті лібералізації, безпекова дилема: мілітарні загострення, енергетична безпека, залишаються одними з ключових викликів для України: «Останніми роками бажання українців доєднатися до НАТО зросло на 40%, що вчергове доводить - доки маємо відносини та зв’язки з РФ, вважати себе вільними не можемо».

Окремими темами постали фіскальне навантаження, лібертарне реформування неефективного, корупційного розподілу податків, поглиблена інтеграція громадськості у процес прийняття рішень та ревіталізація громадських рад, пріоритетність механізмів зменшення державного контролю та засади правового захисту індивідуальних свобод.

Організатори зазначили, що зустрічі платформи «Вільні - 2021» відбуватимуться щорічно, а за результатами конференції створено план проектної діяльності новоствореної партнерської мережі.

З деталями конференції можна ознайомитись на офіційній сторінці «Вільна Нація» у Facebook.