ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Об'єднання в Раді створено для протидії російській енергоекспансіі, - нардеп

Новини » Енергетика     04.12.2019 - 12:16
Об'єднання в Раді створено для протидії російській енергоекспансіі, - нардеп
Фото: Вікторія Гриб (facebook.com viktoria grib official)

Міжфракційне об'єднання планує боротися за енергетичну незалежність України

Народні депутати створили міжфракційне об'єднання для боротьби за енергетичну незалежність країни і захист вітчизняної енергетики від засилля імпорту електроенергії, який став можливим через "поправки Геруса". Про це заявила народний депутат, член міжфракційного депутатського об'єднання "Енергетична незалежність і безпеку України" Вікторія Гриб на брифінгу у Верховній раді.

"Енергетична незалежність на сьогоднішній день – це практично незалежність нашої держави. І якщо ми сьогодні будемо дозволяти втручання в ринок електроенергії, якщо ми будемо закуповувати російську енергію, а ми розуміємо, що білоруська енергія – це також російська енергія, тому що мова йде про об'єднання Росії з Білоруссю, то ми з вами просто поставимо на коліна зараз вітчизняну електроенергетику", – сказала Гриб.

Нагадаємо, через "поправку Геруса" (голова комітету ВР з енергетики та ЖКП Андрій Герус, - ред.) з 1 жовтня почався комерційний імпорт електроенергії з Росії. Середньодобовий обсяг імпорту електроенергії з РФ в листопаді зріс майже втричі порівняно з жовтнем. За даними президента Асоціації енергетики України Олександра Трохимця, імпортована з Росії електроенергія посіла 15% українського ринку.

Нардеп Гриб підкреслила, що проблеми в українській енергетиці позначаться на функціонування цілих міст і призведуть до скорочення робочих місць і тисячі людей залишаться без засобів до існування.

"За енергетикою стоять теплоенергетики, це цілі міста, які можуть залишитися без ресурсів, без того, щоб вони платили заробітні плати, щоб вони, навпаки, замість скорочення робочих місць створювали нові робочі місця. І це дуже велика проблема, тому що всі платять податки", – зазначила Гриб.

Депутат висловила упевненість, що міжфракційне об'єднання буде боротися за енергетичну незалежність України, і зможе переконати парламент у необхідності захистити країну від енергетичної експансії Росії.

Раніше народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що імпорт електроенергії з Росії загрожує Україні руйнуванням енергетичної галузі та зупинки євроінтеграції, а також потраплянням в енергозалежність від Кремля.

"Поправка Геруса" та імпорт е/е з Росії вбивають економіку України, - Білецький У Кабміні нагадали депутатам про необхідність узгодження енергетичних законів з ЄК
Новини України енергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся