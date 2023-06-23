Обама не заметил вооруженного вторжения россиян в Крым: у Зеленского резко ответили

Бывший президент США Барак Обама считает, что вооруженного вторжения россиян в Крым якобы не происходило, а на полуострове была "симпатия к РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Обамы в интервью СNN .

Заявление бывшего президента США

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в Раде тогда были сторонники России. Политика в Украине была более сложной", - рассказал Обама.

Так он попытался оправдать отсутствие активной помощи Украине со стороны Запада после того, как Россия начала свое вторжение.

Бывший президент также добавил, что Запад бросил вызов российскому диктатору Владимиру Путину при помощи "тех инструментов, которые были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина".

Ответ Подоляка

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк быстро ответил на такое скандальное заявление Обамы. По его словам, бывший президент США таким образом занимается легализацией и оправданием оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что в таком случае не нужно удивляться, что сегодня продолжается полномасштабная агрессия россиян в Европе, которая забирает много человеческих жизней, международного права не существует, а РФ использует трибуны международных институций для пропаганды войны.

"Современный российский авторитарный (нацистский) режим является наглым отражением специфической довоенной "западной политики". Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" - подчеркнул Подоляк.

Оккупация Крыма

Напомним, зимой 2014 года Россия начала свою операцию по оккупации Крыма. Она перебросила туда свою агентуру, переодетых военных и не только. На полуострове также разместили и специальных людей, которые создавали картинку того, что местное население "поддерживает" РФ.

Российский спецназ захватил парламент и правительство Крыма и принудил чиновников организовать референдум. По итогам его поддельных результатов страна-агрессор объявила о "вхождении полуострова в свой состав".