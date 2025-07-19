Объединение БРИКС "угасает": Трамп назвал главную причину

"Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро угасает. БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%", - заявил Трамп.

По словам президента США, на следующий день после его заявления о пошлинах они провели встречу, на которую почти никто не явился. О какой именно встрече идет речь, он не уточнил.

Угрозы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС.

Страны объединения ранее раскритиковали односторонние тарифные меры, которые "искажают торговлю".

Reueters со ссылкой на источники также сообщало, что Вашингтон будет вводить тарифы в отношении стран-участниц объединения, если они будут совершать "антиамериканские" политические действия.

Что известно о БРИКС

БРИКС - это международная организация крупнейших по площади развивающихся стран. Декларативно группа создана для увеличения инвестиционных возможностей, группировка превратилась в геополитический блок.

Страны-основатели Бразилия, Россия, Индия и Китай провели первый саммит в Екатеринбурге в 2009 году, а Южная Африка присоединилась к блоку годом позже.