В ОАЭ первыми в мире хотят писать законы с помощью искусственного интеллекта

Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать искусственный интеллект для создания новых законов и обновления действующего законодательства. Это наиболее амбициозный проект такого типа в мире.

По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида аль Мактума, новая система позволит сделать законотворческий процесс быстрее и точнее.

На прошлой неделе правительство уже одобрило создание специального органа - Офиса регуляторного интеллекта, который будет отвечать за внедрение ИИ в сферу правотворчества.

Ожидается, что искусственный интеллект позволит ускорить создание законов на 70%.

Для этого планируется сформировать масштабную базу данных, которая будет охватывать все федеральные и местные законы, судебные решения и информацию из государственных сервисов. ИИ будет анализировать эти данные, чтобы самостоятельно предлагать изменения в законодательство и оценивать их влияние на экономику и общество.

Исследователи отмечают: до сих пор ни одна страна не использовала ИИ именно для активного переписывания законов.

В мире его применяют в основном как инструмент для помощи - для анализа или оптимизации.

Впрочем, эксперты предупреждают и о рисках. ИИ может генерировать нестабильные или даже вымышленные ответы, а его логика - быть непонятной для людей.

Оксфордский исследователь Винсент Штраб подчеркивает: хотя идея выглядит перспективной, полностью полагаться на машины в вопросе законодательства - опасно.