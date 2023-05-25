ОАЭ наживаются на санкциях, торгуя российским золотом, - Reuters

Таможенные данные о почти тысяче поставок золота за год с начала войны, показывают, что государство Персидского залива импортировало 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 млрд долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.

Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года. По данным за этот период, на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.

Запрет на российское золото

Через несколько дней после вторжения в Украину многие транснациональные банки, логистические компании и переработчики драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправляли в Лондон, центр торговли и хранения золота.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки, изготовленные с 7 марта 2022 года, а к концу августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков.

Однако данные об экспорте показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Луи Марешаль, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота, сказал, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы с замаскированным происхождением.

"Если поступает российское золото, переплавляется местным аффинажером, закупается местным банком или трейдером, а затем продается на рынке, у вас есть риск, - сказал он. - Вот почему проведение должной осмотрительности играет важную роль для конечных покупателей, желающих убедиться, что они соблюдают режимы санкций".

Центр процветания торговли золотом

Таможенные данные из России, показывают экспорт в размере 116,3 тонны в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта этого года, хотя консультант Metals Focus оценивает, что Россия произвела 325 тонн золота в 2022 году.

Остальное золото, добытое в России, скорее всего, либо осталось в стране, либо было экспортировано по сделкам, не отраженным в отчетах.

Большая часть поставок российского золота в Китай шла через Гонконг. Министерство иностранных дел Китая заявило, что сотрудничество страны с Россией "не должно подвергаться срыву или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны".

Тем временем в ОАЭ уже давно процветает золота промышленность. Торговые данные показывают, что в период с 2016 по 2021 год страна импортировала в среднем около 750 тонн чистого золота в год, а это означает, что поставки, указанные в российских отчетах, составляют лишь около 10% его импорта.

ОАЭ являются крупным экспортером слитков и ювелирных изделий.

Цены со скидкой

Менеджер одной компании, отправлявшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% к мировым эталонным ценам, предлагая стимул для торговли.

Менеджер, который говорил на условиях анонимности, сказал, что большая часть золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалась для аффинажных заводов, где оно будет переплавлено.

Во многих случаях в таможенных документах указаны только грузоотправители или торговцы, участвующие в сделках, а не конечный покупатель, которым может быть переработчик, ювелир или инвестор.

Записи показывают, что крупнейшим переработчиком российского золота, экспортируемого в ОАЭ, была Temis Luxury Middle East, дочерняя компания французской логистической компании Temis Luxury в Дубае, участвовавшая в отгрузке 15,6 тонн на сумму 863 млн долларов с апреля 2022 года по 3 марта.

Европейские санкции обычно не распространяются на зарубежные дочерние компании, поэтому европейские фирмы, чьи дочерние компании участвовали в поставках российского золота в ОАЭ, Турцию или Гонконг, не обязательно нарушали какие-либо законы, считает Тан Албайрак, юрист по санкциям в Reed Smith в Лондоне.

В Гонконге большую часть поставок российского золота обрабатывала китайская логистическая компания Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Согласно документам, в период с мая 2022 года по 3 марта она был причастна к импорту 20,5 тонн золота на сумму 1,2 млрд долларов.

Стремясь еще больше изолировать Россию, Вашингтон предупредил страны, в том числе ОАЭ и Турцию, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются санкции США.

Напомним, российские слитки золота, заблокированные "Большой семеркой" и Европейским Союзом после вторжения в Украину, находят новые пути на мировом рынке. Это было проблемой для российской золотодобывающей промышленности, поскольку ее собственный рынок не может поглотить ежегодный объем металла в 20 млрд долларов. С тех пор многие логистические фирмы и продавцы, включая мелких игроков в этой области, начали заниматься торговлей российскими слитками через страны, не имеющие ограничений. Вместо массовых поставок в Лондон российское золото теперь направляется частями в страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция.