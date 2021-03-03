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ОАЕ можуть стати першою країною в світі з колективним імунітетом від COVID

Новость на русском → ОАЕ, Середа 03 березня 2021 14:56
ОАЕ можуть стати першою країною в світі з колективним імунітетом від COVID Фото: вакцинація (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Об'єднаних Арабських Еміратів можуть стати першою країною в світі, де з'явиться колективний імунітет проти коронавіруса. Зараз в країні ввели вже першу дозу вакцини більш ніж 60% населення.

Про це повідомляє Alarabiya.

У Національному управлінні з надзвичайних ситуацій ОАЕ заявили, що станом на 2 березня в країні ввели більше ніж 6 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. При цьому вакцину змогли отримати понад 3,6 млн осіб.

"При цілеспрямованих зусиль уряду у боротьбі з пандемією ОАЕ незабаром може стати першою країною, в якій провели вакцинацію всього населення, досягнувши таким чином колективного імунітету", - сказав фахівець з невідкладної медичної допомоги Фуад ар-Рахаль.

На цей час в ОАЕ доступні чотири вакцини - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm і Супутник V. Населення ОАЕ складає близько 9,5 млн осіб.

Відзначимо, раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю за COVID-19. Він зазначив, що перемогти коронавірус можна лише з допомогою колективного імунітету - захист має бути у більш ніж 60% населення.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні до кінця року хочуть вакцинувати від коронавірусу 80% населення.

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