ОАЕ можуть стати першою країною в світі з колективним імунітетом від COVID

Об'єднаних Арабських Еміратів можуть стати першою країною в світі, де з'явиться колективний імунітет проти коронавіруса. Зараз в країні ввели вже першу дозу вакцини більш ніж 60% населення.

У Національному управлінні з надзвичайних ситуацій ОАЕ заявили, що станом на 2 березня в країні ввели більше ніж 6 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. При цьому вакцину змогли отримати понад 3,6 млн осіб.

"При цілеспрямованих зусиль уряду у боротьбі з пандемією ОАЕ незабаром може стати першою країною, в якій провели вакцинацію всього населення, досягнувши таким чином колективного імунітету", - сказав фахівець з невідкладної медичної допомоги Фуад ар-Рахаль.

На цей час в ОАЕ доступні чотири вакцини - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm і Супутник V. Населення ОАЕ складає близько 9,5 млн осіб.