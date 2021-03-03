ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID

Новина українською → ОАЭ, Среда 03 марта 2021 14:56
ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID Фото: вакцинация (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Объединенных Арабские Эмираты могут стать первой страной в мире, где появится коллективный иммунитет против коронавируса. Сейчас в стране ввели уже первую дозу вакцины более чем 60% населения.

Об этом сообщает Alarabiya.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявили, что по состоянию на 2 марта в стране ввели более 6 миллионов доз вакцин от коронавируса. При этом вакцину смогли получить более 3,6 млн человек.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль.

На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V. Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.

Отметим, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19. Он отметил, что победить коронавирус можно лишь с помощью коллективного иммунитета - защита должна быть у более чем 60% населения.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине до конца года хотят вакцинировать от коронавируса 80% населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Объединенные Арабские Эмираты вакцина от коронавируса
NEWS
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК