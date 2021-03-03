ОАЭ могут стать первой страной в мире с коллективным иммунитетом от COVID

Объединенных Арабские Эмираты могут стать первой страной в мире, где появится коллективный иммунитет против коронавируса. Сейчас в стране ввели уже первую дозу вакцины более чем 60% населения.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ заявили, что по состоянию на 2 марта в стране ввели более 6 миллионов доз вакцин от коронавируса. При этом вакцину смогли получить более 3,6 млн человек.

"При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета", - сказал специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль.

На данный момент в ОАЭ доступны четыре вакцины - Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Спутник V. Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.