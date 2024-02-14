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"Нюрнберг 2.0" будет, Украина ведет переговоры о трибунале по преступлениям России, - МИД

Среда 14 февраля 2024 18:20
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"Нюрнберг 2.0" будет, Украина ведет переговоры о трибунале по преступлениям России, - МИД Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина ведет активные переговоры о том, что запустить трибунал по российской агрессии. Сейчас уже есть группа стран, которая поддерживает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в эфире FREEДОМ.

"Классическая политика - воевать украинцами против украинцев. То, что мы видим, когда принудительно, или же другими способами наших граждан отправляют на войну против украинцев", - отметила Джапарова.

По словам первого заместителя министра иностранных дел, Украина ведет активный трек по защите своих прав в судебных инстанциях, таких как Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

"Мы ведем большие переговоры о том, чтобы запустить трибунал по агрессии. Сегодня есть группа стран, которая уже поддерживает трибунал и переговоры идут о модальности этого трибунала - в какой форме и где он будет проходить. То есть этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного длиннее, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет", - добавила Джапарова.

Стоит объяснить, что Нюрнбергский процесс, это международный судебный процесс, который проводился против представителей Третьего рейха за подготовку и осуществление вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

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