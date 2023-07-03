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"Ньюкасл" переманил звезду Серии А в чемпионат Англии

Фото: Сандро Тонали в лагере национальной команды (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Ньюкасл Юнайтед" закрыл переход полузащитника сборной Италии Сандро Тонали из "Милана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний хавбек пополнил ряды "сорок". Итальянец стал первым полноценным трансфером тайнсайдцев в летнее окно.

Тонали подписал с "Ньюкаслом" контракт на пять лет. "Милан" заработает на продаже одного из лидеров команды ориентировочно 70 млн. евро с бонусами. По неофициальной информации, "россонери" также заработают 10% следующего трансфера хавбека.

В сезоне 2022/23 Тонали провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Миланом" он финишировал на 4-й строчке Серии А и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Кто такой Сандро Тонали

Уроженец Лоди, воспитанник "Брешии". Дебютировал на уровне Серии B в сезоне 2017/18.

Сыграл три полных сезона в составе родной команды. Перед кампанией 2020/21 "Милан" арендовал хавбека с обязательством выкупить через год. Общая стоимость трансфера составила 19,5 млн. В составе "Россонери" получил Скудетто 2021/22.

По манере игры часто сравнивают с Андреа Пирло. Вдохновением для Тонали были выступления Стивена Джеррарда и Луки Модрича. С детства рос фанатом "Милана".

К слову, ранее Transfermarkt обновил ценники украинских легионеров в чемпионате Англии.

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