"Ньюкасл" переманил звезду Серии А в чемпионат Англии

23-летний хавбек пополнил ряды "сорок". Итальянец стал первым полноценным трансфером тайнсайдцев в летнее окно.

Тонали подписал с "Ньюкаслом" контракт на пять лет. "Милан" заработает на продаже одного из лидеров команды ориентировочно 70 млн. евро с бонусами. По неофициальной информации, "россонери" также заработают 10% следующего трансфера хавбека.

В сезоне 2022/23 Тонали провел 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Миланом" он финишировал на 4-й строчке Серии А и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Кто такой Сандро Тонали

Уроженец Лоди, воспитанник "Брешии". Дебютировал на уровне Серии B в сезоне 2017/18.

Сыграл три полных сезона в составе родной команды. Перед кампанией 2020/21 "Милан" арендовал хавбека с обязательством выкупить через год. Общая стоимость трансфера составила 19,5 млн. В составе "Россонери" получил Скудетто 2021/22.

По манере игры часто сравнивают с Андреа Пирло. Вдохновением для Тонали были выступления Стивена Джеррарда и Луки Модрича. С детства рос фанатом "Милана".