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У Нью-Йорку намагаються затримати озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН

Автор: Валерія Поліщук

У Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН знаходиться озброєний чоловік. Поліція ввела спецоперацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP і поліцію Нью-Йорка.

"Штаб-квартира ООН оточена, через те, що на вулиці помічена озброєна людина", - йдеться в повідомленні.

У поліції попросили жителів і гостей міста уникати район 42-ї вулиці і 1-ї авеню.

"У зв'язку з поліцейським розслідуванням уникайте району 42-ї вулиці та 1-ї авеню. В околицях очікуються машини екстрених служб. Рух уздовж FDR Drive ускладнений. При русі в цьому районі використовуйте альтернативний маршрут", - йдеться в повідомленні.

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ООННью-Йорк