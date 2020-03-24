У Нью-Йорку почнуть клінічні випробування ліків від коронавіруса

Фото Дональд Трамп (flickr.com)

Раніше тестований засіб добре зарекомендував себе в боротьбі з малярією

Сьогодні, 24 березня, в Нью-Йорку почнуться клінічні випробування ліків від коронавіруса. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на прес-конференції, трансляцію якого вів Білий дім.

Як повідомляється, на пресконференції в білому домі, Трамп заявив журналістам про нові клінічні випробування ліків від коронавіруса, які почнуться в Нью-Йорку. За його словами, раніше це засіб добре зарекомендувало себе в боротьбі з малярією.

Як наголошується, в США зафіксовано понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 585 осіб. Всього в світі заразилося понад 330 тисяч осіб, понад 14,5 тисячі померли.

Нагадаємо, медики США розробили комплекти для самостійного взяття мазка з носоглотки для діагностики коронавіруса. Повідомлялося, що комплекти для самостійного взяття мазка тепер можна отримати в клініках і мобільних пунктах здачі аналізів.

Також, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 березня заявив, що пандемію коронавіруса в світі можна подолати в стислі терміни. Проте точних термінів він не назвав.