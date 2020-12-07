У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.
Про це повідомляє Fox News.
На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.
Незабаром у прес-службі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок. У поліції додали, що розслідування інциденту триває.
Раніше літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту.
Нагадаємо, раніше замінували літак, який летів з Лондона в Осло зі 142 пасажирами на борту.
РБК-Україна писало, що в російському аеропорту Домодєдово екстрено сів борт, який виконував рейс із Сімферополя.