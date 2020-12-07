ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху

Понеділок 07 грудня 2020 04:13
У Нью-Йорку евакуювали літак з Москви через загрозу вибуху
Фото: аеропорт (twitter.com/JFKairport)
Автор: Инна Собора

У Нью-Йорку (США) в аеропорту імені Джона Кеннеді літак евакуювали через загрозу вибуху. Рейс прилетів з Москви.

Про це повідомляє Fox News.

На борту були 250 пасажирів. Правоохоронці закрили одну з злітно-посадочних смуг.

Незабаром у прес-службі аеропорту повідомили, що його повністю відкрили і рейси виконують без затримок. У поліції додали, що розслідування інциденту триває.

Раніше літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту.

Нагадаємо, раніше замінували літак, який летів з Лондона в Осло зі 142 пасажирами на борту.

РБК-Україна писало, що в російському аеропорту Домодєдово екстрено сів борт, який виконував рейс із Сімферополя.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події авиаевакуація

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся