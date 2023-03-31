В Нью-Йорке возле ООН откроется выставка российских преступлений в Украине

Сегодня, 31 марта, в Нью-Йорке в 100 метрах от ООН в помещении 866 United Nations Plaza состоится открытие международной выставки "Украина. Распятие. Трибунал", посвященной преступлениям РФ в Украине, которая презентуется накануне рассмотрения в ООН вопроса создания Международного трибунала, который накажет Россию за преступления агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов выставки.

Выставка создана и организована Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне и Фондом Богдана Губского "Украина 21 век" при поддержке Офиса президента Украины.

Выставка свидетельствует о российских преступлениях против мирного населения, детей и военнопленных, против международного гуманитарного права и территориальной целостности Украины. На площади около 2 000 квадратных метров размещено более 1000 экспонатов, собранных во время экспедиций в только что оккупированные территории, а также в других местах, где РФ терроризировала мирное население.

О наступлении российских войск на территорию Украины свидетельствует представленная на выставке колонна из вражеских одностроев. Экспозиции из ботинок и сапог захватчиков формируют пятиконечную российскую звезду времен советской поры.

На выставке в Нью-Йорке представлены впечатляющие экспонаты преступных действий РФ, чтобы распространять правду о событиях в Украине и призвать мир к совместному противостоянию тотальному злу.

В частности, среди экспонатов:

Карта российской ДРГ с обозначением инфраструктурных объектов и мест расположения украинских правоохранительных органов в Киеве, которая должна способствовать захвату столицы в первые дни широкомасштабного вторжения. Эта карта свидетельствует о основательной подготовке РФ к нападению

Дверь из подвала школы в с. Ягодное (Черниговщина) , где россияне в течение месяца содержали 360 человек, включая детей и пожилых людей. На дверях изображен календарь, написанный от руки углем и два списка: кого расстреляли оккупанты и кто от невыносимых условий сошел с ума и умер

Дневник русского военнослужащего-офицера, в котором он описывал личные допросы и издевательства над гражданскими. Офицер понимает свои бесчеловечные преступления, пишет: "История назовет наши действия вторым "гитлеризмом" и устроит очередной Нюрнберг"

Икона, поврежденная обломками от вражеских обстрелов из храма св. Димитрия Ростовского в пгт Макаров (Киевщина).

Свидетельством о мародерстве на оккупированных территориях является пробитый пулей ноутбук Apple, который убитый русский воин украл в украинском доме и поместил как трофей в свой бронежилет вместо брони.

Куратор выставки: Юрий Савчук, художник – Антон Логов.