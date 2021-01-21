Січневий локдаун: НБУ оцінив втрати економіки України

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Національний банк України (НБУ) підтверджує свою оцінку втрат економіки України через січневий локдаун. Прийняті урядом заходи призведуть до скорочення на 0,2 в.п. ВВП.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався транслювався на Youtube.

"Ця оцінка залишається актуальною. Якщо дивитися на високочастотні показники: скільки люди подорожують, автомобілі, то вони знизилися, звичайно. Але це сезонний ефект і він не дуже відрізняється від того, що ми бачили рік тому", - сказав.

За його словами, ефект від локдауну буде досить помірним, однак подальший розвиток ситуації буде залежати від пандемічної ситуації.

Нагадаємо, раніше Національний банк України прогнозував втрати економіки України на рівні 0,2 в.п. ВВП у зв'язку з посиленням карантину в січні 2021 року.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", рішення Кабінету міністрів України посилити карантин з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51% українців. Протилежної думки дотримуються майже стільки ж - 46% громадян.