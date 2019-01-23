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У січні засідання Ради пропустили понад 20 нардепів

Новини » Політика    23.01.2019 - 12:36
У січні засідання Ради пропустили понад 20 нардепів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Менше половини депутатів відвідали всі пленарні засідання ВР у січні

У Комітеті виборців України повідомили, що 22 депутати Верховної ради пропустили засідання парламенту у січні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КВУ.

Також вказано, що менше половини депутатів відвідали всі пленарні засідання ВР у січні, це стосується 186 політиків.

У січні засідання Ради пропустили понад 20 нардепів

"22 народні депутати не були зареєстровані на жодному засіданні за місяць. Це антирекорд за час роботи дев’ятої сесії ВР (вересень-січень). Для порівняння: у вересні всі засідання Ради пропустили 10 депутатів, жовтні - 10, листопаді - 6", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до даних письмової та електронної реєстрацій усі засідання Ради в січні пропустили Андрій Білецький, Євген Мураєв, В’ячеслав Богуслаєв, Іван Вінник, Михайло Добкін, Дмитро Добкін, Костянтин Жеваго, Роман Зварич, Ігор Котвіцький, Денис Омельянович, Петро Сабашук, Семен Семенченко, Олексій Скрипник, Сергій Фаєрмарк, Ігор Шкіря, Дмитро Ярош.

"Традиційно не були на засіданнях депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не відвідували засідання також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, та Надія Савченко", - зазначили у КВУ.

Крім того, повідомляється, що найбільше прогульників у групі "Воля Народу". Так, у середньому засідання ВР пропустили 54% депутатів групи. Також низькі показники в "Опозиційного блоку" (в середньому 39% відсутніх), "Батьківщини" (38%) та "Відродження" (35%).

"У "Самопомочі" засідання Ради в середньому пропустили 27% депутатів, "Блоку Петра Порошенка" - 24%, "Народного фронту" - 22%, Радикальної партії Олега Ляшка - 21%", - додали у КВУ.

Усього в січні відбулося шість пленарних засідань.

Нагадаємо, у січні нардепи продемонстрували рекордно низькі показники участі в голосуваннях парламенту. Так, 39 депутатів ВР не проголосували ні разу за місяць, що є найгіршим показником за час роботи дев'ятої сесії ВР (вересень-січень).

РБК-Україна також писало, що глава парламенту Андрій Парубій заявив, що за час дев'ятої сесії ВР прийняла 140 позитивних рішень, зокрема, 75 законів були прийняті в цілому.

Додамо також, глава парламенту 18 січня закрив останнє пленарне засідання ВР на дев'ятій сесії Ради. Сама сесія завершиться 25 січня.

Під час голосувань ВР в 2018 році "кнопкодавили" 140 нардепів У січні не голосувала рекордна кількість нардепів
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