У січні імпорт електроенергії з Білорусі обійшовся енергосистемі в 1,3 млрд грн, - Буславець

У січні 2022 року обсяг імпорту електроенергії з Білорусі склав 509 млн кВтгод, з ринку електроенергії за неї отримано більше 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишньої виконуючої обов’язки міністра енергетики Ольги Буславець.

"А що таке 1,3 млрд грн з огляду на вугільну галузь? 80 млн грн – рівно стільки коштує оснащення однієї гірничої лави на приватних шахтах (саме таку інформацію озвучували на засіданні профільного комітету ВРУ). Така лава в умовах державних шахт може дати мінімум 25-30 тис. тонн вугілля щомісячно. Тобто за вартість імпорту електроенергії одного місяця можна зарядити 16 лав і вирішити проблему з дефіцитом вугілля", - заявила Буславець.

В 2021 році імпорт струму, за її словами, коштував енергосистемі 2,8 млрд грн.

"Тобто, загалом більше 4 млрд грн пішли не українським енергогенеруючим компаніям і вугільним підприємствам для їх розвитку і сталого функціонування, а в енергетики та економіки цих країн, в першу чергу Білорусі, а також трейдерам", - наголосила Буславець.