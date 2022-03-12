Що потрібно знати тим, хто планує виїхати за кордон: пам'ятка НБУ

Національний банк України підготував пам'ятку для тих, хто планує виїхати за кордон у період дії воєнного стану в Україні. За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті в день. До прикладу, у вас є доларовий рахунок - ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів в день, якщо рахунок в євро - тоді зняти можна близько 900 євро в день.
Офіційний курс гривні до долара - 29,25 грн/долар, курс гривні до євро - 33,17 грн/євро (зафіксований на 24.02.2022).
Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) - купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою агресором (у разі наявності валюти).
Не потрібно вивозити із України готівкову гривню - ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти по дуже невигідному курсу.
Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки - термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки. А далі за кордоном розраховуватися карткою.
Вимога декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) залишається. Проте скасована необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.
Для виїжджаючих на автомобілі - поліс страхування "зелена картка" не обов’язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).
"Ковідні" документи та медична страховка при перетині кордону не перевіряються. Проте можуть вимагатися в країнах призначення.
Для розрахунків за кордоном віддавайте перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.
За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток.
Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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