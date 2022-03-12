Що потрібно знати тим, хто планує виїхати за кордон: пам'ятка НБУ

Готуємось до виїзду

Зняти валюту зі свого валютного рахунку в Україні можна в сумі до 30 тис. грн в еквіваленті в день. До прикладу, у вас є доларовий рахунок - ви можете зняти з нього трохи більше тисячі доларів в день, якщо рахунок в євро - тоді зняти можна близько 900 євро в день.

Офіційний курс гривні до долара - 29,25 грн/долар, курс гривні до євро - 33,17 грн/євро (зафіксований на 24.02.2022).

Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року). Виняток (з 8 березня) - купівля валюти у відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою агресором (у разі наявності валюти).

Не потрібно вивозити із України готівкову гривню - ви або взагалі не зможете обміняти її за кордоном, або зможете обміняти по дуже невигідному курсу.

Готівкову гривню краще завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок. Це можна зробити: у працюючому відділенні банку, маючи з собою паспорт; через платіжні пристрої з функцією приймання готівки - термінали самообслуговування, банкомати з функцією приймання готівки. А далі за кордоном розраховуватися карткою.

Перетинаємо кордон

Вимога декларувати валютні цінності на суму більше 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті) залишається. Проте скасована необхідність надання підтверджуючих документів про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

Для виїжджаючих на автомобілі - поліс страхування "зелена картка" не обов’язковий (Польща, Словаччина, Угорщина і Молдова).

"Ковідні" документи та медична страховка при перетині кордону не перевіряються. Проте можуть вимагатися в країнах призначення.

Розраховуємося за кордоном

Для розрахунків за кордоном віддавайте перевагу безготівковим розрахункам: гривневі та валютні платіжні картки, платіжні застосунки ApplePay та GooglePay.

За кордоном в банкоматах можна знімати готівкову валюту як із валютних, так і з гривневих платіжних карток.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, установленим міжнародною платіжною системою (а не курсом готівкового обміну).