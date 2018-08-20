Що потрібно знати про свято жертвопринесення Курбан-Байрам: історія і традиції

Фото: Святкування Курбан - Байрам (pixabay.com/ebrahim)

Ісламське свято Курбан - Байрам відоме своєю традицією принесення тварини в жертву Аллаху

Курбан - Байрам є одним з головних свят в ісламі. В 2018 році період урочистостей приходиться на 21-25 серпня. Про традиції і особливості цього свята - в матеріалі Styler.

Значення і історія свята Курбан - Байрам

Відзначаючи Курбан - Байрам, мусульмани славлять Аллаха, показують свою любов і покірність його волі. Історія Курбан - Байрам бере початок від подій однієї з легенд стародавнього писання про діяння пророка Ібрахіма (Авраама).

До 86 років у Ібрахіма не було дітей, але коли нарешті у пророка народився син, йому приснився сон, в якому Аллах просив принести дитину в жертву. Підкоряючись наказу Всевишнього, Ібрахім разом із сином Ісмаїлом вирушили в Міну, щоб виконати Божу волю.

Коли все вже було готове до жертвоприношення, Аллах знову з'явився Ібрахіму і сказав, що той пройшов випробування і не повинен забирати життя в улюбленого сина, а тільки зарізати барана.

Фото: Курбан - Байрам - свято покірності і прославлення Аллаха (pixabay.com/kaheel7)

На згадку про той день та покірність пророка Ібрахіма і з'явилася традиція жертвопринесень Курбан - Байрам. Вважається, що здійснення святкового обряду наближає віруючого до Всевишнього.

Традиції на Курбан-Байрам

У перший ранок свята мусульмани проводять обряд обмивання і відправляються на молитву до мечеті, де читається проповідь, а також роз'яснюється зміст торжества. Після ранкової молитви здійснюють жертвопринесення.

Жертовною твариною може бути баран, коза, корова або верблюд. Від однієї сім'ї в жертву приносять однорічного баранчика. Якщо жертвопринесення відбувається від семи сімей - корова 2-х років або 5-ти річний верблюд.

Під час обряду тварина не повинна мучитися і бачити смерть інших тварин. Шкуру продавати не можна, її залишають собі або віддають у мечеть. М'ясо після жертвопринесення ділять на три рівні частини. Одну частину залишають собі, другу віддають родичам, а третю - бідним.

Фото: Паломництво до Мекки на Курбан - Байрам (pixabay.com/mfk)

У Курбан - Байрам готують пишні частування. Всі три дні свята подають страви з м'яса жертви: перший день - страви з печінки і серця, другий день - тушковане м'ясо, суп із голови, третій день - плов, шашлик, лагман. В якості десерту на свято готують печиво з мигдалем, ним господині зустрічають гостей.

Свято Курбан - Байрам завершує паломництво мусульман до Мекки. Віруючі спочатку направляються до гори Арафат, де добу моляться, а потім йдуть у долину Міна і обходять Каабу. Потім вже відбувається жертвопринесення і починається святкування.

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Відео: РБК-Україна