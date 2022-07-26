Що треба Україні від Заходу для перемоги, крім зброї: відповідь Кулеби

Україна крім зброї для перемоги над Росією потребує витривалості західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для France24.

Ukraine foreign minister @DmytroKuleba @france24 on what Ukraine needs most, in addition to weapons, from Europe and the West:

"We need stamina. Not for us, we have stamina. We need Europeans and people in the West to have stamina as well"

https://t.co/BsSokamzRC pic.twitter.com/9NgKfthxl9 — Marc Perelman (@mperelman) July 26, 2022 Зокрема, йому поставили запитання, що ще потрібно Україні від Заходу, крім зброї. "Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - зазначив Кулеба.