RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потрібно вже сьогодні працювати на відновлення країни, - Абрамович

Фото: нардеп Ігор Абрамович (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада повинна вже сьогодні працювати на відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, заступника голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ігоря Абрамовича, коментуючи створення в парламенті депутатської групи "Відновлення України".

За словами Абрамовича, якого обрано співголовою групи, ціль об’єднання депутатів - запропонувати суспільству дієвий план законодавчих рішень, необхідних для післявоєнного відновлення країни.

"Вже сьогодні потрібно створювати належні законодавчі умови для притоку в країну інвестицій, відбудови зруйнованої інфраструктури, забезпечення нових робочих місць, повернення українців з-за кордону та підтримки громадян, які внаслідок війни опинилися у складних життєвих обставинах", - відмітив нардеп.

При цьому, на переконання політика, синергія від об’єднання в депутатську групу дозволить депутатам значно ефективніше втілювати в життя всі задуми на благо України та українського народу.

"Наш досвід успішних управлінських рішень як в державному, так і в приватному секторах економіки, реалізації масштабних інфраструктурних й соціальних проектів, налагодження волонтерської діяльності в округах дає нам чітке розуміння необхідних першочергових кроків у даному напрямку. Разом з колегами зробимо все від нас залежне, щоб успішно їх реалізувати. Все буде Україна", - резюмував парламентар.

Нагадаємо, 22 травня в Раді була створена депутатська група "Відновлення України", яку очолили народні депутати Ігор Абрамович і Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 народних депутатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВторгнення Росії до України