Потрібно залучати українських, а не китайських виробників для модернізації ж/д, - експерти

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Недоцільно залучати китайські компанії для модернізації залізничної інфраструктури та рухомого складу "Укрзалізниці", ці кошти повинні працювати на вітчизняну економіку.

Про це йдеться у галузевій статті "Китайський дракон атакує Укрзалізницю".

Як повідомляється, УЗ планує в 2021 році вкласти в розвиток залізничної інфраструктури близько 26 млрд грн, основна частина з яких піде на ремонт та модернізацію колії, локомотивів, вантажних та пасажирських вагонів. При цьому на ці замовлення вже претендують як європейські, так і китайські виробники залізничної техніки та комплектуючих.

Зокрема, китайська корпорація CRRC має можливість швидко забезпечити постачання в Україну шляхом того, що налагоджена робота ремонтних депо в Білорусі.

Крім того, китайська Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co вже давно намагається вийти на український ринок вагоноремонтів з литими ж/д колесами, проте якість їх виробництва досить низьке.

Своєю чергою генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов підкреслює, що Україна може виробляти майже всю лінійку ж/д машинобудування, тому логічно забезпечувати замовленнями українські заводи.

"У нас є потужності для випуску вантажних вагонів, швидкісних пасажирських поїздів, дизель-поїздів, є досвід локомотивобудування, не бачу проблем з глибокою модернізацією тепловозів. Всі необхідні технології у нас є. Але якщо хтось може запропонувати продукцію кращої якості з локалізацією в Україні - Siemens, Alstom - з цим теж немає проблем", - зазначив він.

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк вважає логічним забезпечувати замовленнями українські заводи.

"УЗ і приватні компанії-оператори розвивають свої парки, це проекти на сотні мільйонів доларів, і в рамках здорового протекціонізму логічно було б, щоб ці гроші працювали в Україні, а не в Китаї, і стимулювали внутрішнє виробництво. Потрібно захищати свої економічні інтереси, як це роблять всі країни", - сказав експерт.

Якщо додати модернізації УЗ статус національного проекту, додає Іллічов, і коштом держкоштів закуповувати для неї хоча б 5 тис. нових вагонів на рік, то це рішення забезпечить випуск товарної продукції вагонобудівними заводами приблизно на 7 млрд грн.

"Своєю чергою, завантаження замовленнями підприємств залізничного машинобудування дасть максимальний мультиплікативний ефект для української економіки в цілому, створюючи передумови для зростання в суміжних галузях, - підкреслює Іллічов.

Нагадаємо, раніше АТ "Укрзалізниця" запропонувала Міністерству інфраструктури компромісне рішення щодо обмеження терміну служби вагонів. Зокрема, держкомпанія запропонувала обмежити 33 роками тільки термін служби піввагонів, а використання зерновозів - терміном до 45 років. Що стосується всіх інших типів вагонів, на думку УЗ, кращим рішенням буде продовження терміну служби за технічним станом.