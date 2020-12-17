ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Потрібно шукати підхід": у ВООЗ вважають комунікацію головним елементом боротьби з COVID

Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що влада повинна шукати діалог з громадянами. Для боротьби з коронавірусом потрібна комунікація.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.

Він закликає шукати підхід до груп населення.

"У цьому сенсі дуже важлива комунікація. Комунікація є ключовим елементом стратегії по боротьбі з COVID-19. Замість того щоб вказувати пальцем на людей і звинувачувати їх, спробуйте зрозуміти, який підхід до якої групи населення", - вважає він.

Популярні новини

Він назвав прикладом Данію, в якій молоді люди не хотіли дотримуватися карантину. Тоді влада намагалася знайти діалог з ними через кумирів.

"Може футболіст, може який-небудь відомий співак, Instagram-блогер. А потім йде комунікація через соціальні мережі, в такому форматі, щоб вони це розуміли. Наприклад, не говорити "ви створюєте небезпеку для населення", а сказати "ми не хочемо, щоб це був останній Новий рік для вашого дідуся", - розповів він.

Нагадаємо, на цьому тижні з Радою була акція протесту ФОПів, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко. Підприємці вимагали скасувати локдаун через збитки для бізнесу. В ході цього між поліцією і протестувальниками стались сутички.

У Кабміні заявили, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗ