Що потрібно робити на Яблучний Спас: обряди і традиції

Фото: Яблучний Спас (pixabay.com/Daria-Yakovleva)

Яблучний Спас святкують 19 серпня зі смачними частуваннями з фруктів нового врожаю, які спочатку освячують у церкві

Народні обряди і традиції на Яблучний Спас, що потрібно робити в свято і що святити в церкві - розповість Styler.

Яблучний Спас: традиції та обряди свята

Після Маковея відзначається ще одне смачне літнє свято - Яблучний Спас. Його дата, 19 серпня, збігається з православним Преображенням Господнім.

За біблійною легендою, в цей день Христос з учнями піднявся на Фавор, де преобразився. Одяг Сина Божого став білого кольору і його самого огорнуло сяйво.

Яблучний Спас в народі знаменував проводи тепла, початок осені і збір врожаю. Ще в язичницькі часи його відзначали на честь бога Спаса. Наші предки свято називали "першими осенинами" - зустріччю осені.

Фото: Яблука - головний символ Другого Спаса (pixabay.com/lumix2004)

З приходом християнства саме в цей день до церкви несли стиглі плоди яблук, груш, слив, винограду для освячення. І тільки після цього обряду починали їсти дари природи нового врожаю.

Згідно з повір'ям, заборони на вживання яблук до Спаса особливо потрібно дотримуватися жінкам, які втратили дитину. На небесах у свято Матір Божа роздає золоті яблука. Тим діткам, чиї батьки їли фрукти до Спасу, яблука не дістаються.

У святковий вечір також споконвіку було прийнято збиратися біля багаття, водити хороводи, проводжати літо і просити у природи родючості в наступному році.

За прикметою, яблуко на Спас наділяється чудодійними властивостями. Існує такий святковий обряд: після освячення яблук, потрібно відкусити шматочок фрукта і загадати бажання. Незабаром воно має здійснитися. А щоб бути здоровим, яблука на Спас потрібно їсти з освяченим медом.

Що потрібно святити в церкві на Яблучний Спас 2018

Традиції Яблучного Спаса дійшли і до нашого часу. З нагоди свята в храмах проходить урочиста літургія, під час якої освячують фрукти. До церкви можна взяти кошик з яблуками, грушами, виноградом та іншими фруктами сезону. Прикрашають таку корзинку колосками.

Фото: На Яблучний Спас освячують сезонні фрукти (pixabay.com/domeckopol)

Освячені плоди є символом вдячності Господу за дари природи. Ними потрібно пригостити друзів і рідних, щоб в наступному році урожай був хорошим.

В якості святкових частувань 19 серпня готують різні страви, напої, випічку з яблуками. Але вони повинні бути пісними, тому що Яблучний Спас припадає на період Успенського поста, коли заборонено вживання м'яса, яєць і молочних продуктів.

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Відео: РБК-Україна