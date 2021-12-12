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Потрібна чітка позиція щодо "Північного потоку-2": у Німеччині звернулися до нового глави МЗС

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Берлін, Неділя 12 грудня 2021 10:38
Потрібна чітка позиція щодо "Північного потоку-2": у Німеччині звернулися до нового глави МЗС Фото: міністр закордонних справ Німеччини Аннален Бербок (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген звернувся до нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з приводу "Північного потоку-2". Вимагає зайняти чітку позицію щодо газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Welt.

За словами Реттгена, в ситуації навколо України вкрай важливо, щоб Захід зайняв єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи найжорсткішими економічними санкціями.

"Неможливо уявити, щоб " Північний потік-2" був запущений, якщо Росія дійсно знову нападе на Україну", - сказав представник парламенту.

Він також заявила, що Німеччина повинна продовжувати переговори з Росією.

"Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа буде активніше брати участь у зовнішній політиці і політиці безпеки", - говорить він.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Шольц попередив РФ про наслідки для "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну.

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Германия Північний потік-2
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