RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Нутром чую, що є": Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі

Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко вимагає знайти поклади нафти в Білорусі і наростити її видобуток. За його словами, він "нутром чує, що є запаси нафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Повідомляється, що сьогодні він приймав з доповіддю генерального директора ВО "Белоруснефть" Олександра Ляхова.

"Мене дуже цікавить і хвилює проблема Прип'ятського прогину. Нутром чую, що там у нас нафта є, яку ми ще не бачимо", - заявив Лукашенко.

Він також доручив наростити видобуток нафти до 3,5 млн тонн. На сьогодні Білорусь видобуває приблизно 1,6 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, раніше Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях "Захід-2021".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьНафта