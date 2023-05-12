Нуаседа о саммите НАТО в Вильнюсе: необходимы шаги, которые приблизят Украину к Альянсу

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе, Гитанас отметил амбициозность повестки дня. По словам президента, стороны поднимут ряд важных вопросов, среди которых:

выполнение договоренностей, достигнутых в прошлом году в Мадриде относительно операции "Усиленное передовое присутствие" в странах Балтии. По словам Гитанаса, операция имеет важное значение, поскольку будет служить сдерживающим фактором для империалистических амбиций России;

обязательства по расходам на оборону. Гитанас отметил, что показатель расходов в 2% ВВП следует рассматривать как нижний, а не верхний предел.

"Если мы хотим увеличить производственные мощности оборонной промышленности и продолжать поставлять оружие в Украину, как мы это делали до этого времени, военные расходы должны быть увеличены", - добавил президент.

В то же время Гитанас отметил, что на Вильнюсском саммите необходимо предпринять шаги, которые приблизят Украину к НАТО.

"Это не означает, что будут приняты решения о будущем членстве, но это означает, что должны быть сделаны шаги, которые дадут четкий сигнал Киеву, что мы приложим необходимые усилия для того, чтобы максимально приблизить их к НАТО", - пояснил президент.