ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У НСЗУ розповіли, скільки закладам будуть платити за лікування інсульту та інфаркту

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 13:27
У НСЗУ розповіли, скільки закладам будуть платити за лікування інсульту та інфаркту Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. У Програмі медичних гарантій на 2021 рік тариф за лікування інсульту встановлений на рівні 97 тисяч гривень, а інфаркту - 32 тисячі.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими серед українців. Лікування ускладнень - дороговартісне. А рівень смертності внаслідок цих захворювань - надвисоким. Понад 68%", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році тариф, який платитиме НСЗУ за лікування гострого мозкового інсульту, буде залежати від обсягу наданої допомоги.

"У разі проведення лікувальних ендоваскулярних втручань він становитиме 97 тис. грн. Вартість лікування інсульту з використанням тромболітичної терапії становитиме 54 тис. грн", - інформують у НСЗУ.

Так само поділятиметься вартість послуг з лікування гострого інфаркту міокарда. У разі проведення стентування тариф становитиме 32 тис. грн. Стенти будуть і надалі закуповуватися централізовано, вони не включені у вартість тарифу.

Як писало РБК-Україна, у лютому Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Пацієнти можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою ліки для первинної й вторинної профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, в.о глави НСЗУ Андрій Віленський заявив, що на стаціонарне лікування COVID-пацієнтів витратили 11 млрд гривень торік. За них пролікувалися 250 тис. українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство инфаркт НСЗУ
NEWS
Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву
Карантин у Києві посилюють з 20 березня. Кличко зробив заяву
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм