В НСЗУ рассказали, сколько учреждениям будут платить за лечение инсульта и инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными среди украинцев. В Программе медицинских гарантий на 2021 тариф за лечение инсульта установлен на уровне 97 тысяч гривен, а инфаркта - 32 тысячи.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными среди украинцев. Лечение осложнений - дорогостоящее. А уровень смертности в результате этих заболеваний - сверхвысокий. Более 68%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году тариф, который будет платить НСЗУ за лечение острого мозгового инсульта, будет зависеть от объема оказанной помощи.

"В случае проведения лечебных эндоваскулярных вмешательств он составит 97 тыс. грн. Стоимость лечения инсульта с использованием тромболитической терапии составит 54 тыс. грн", - информируют в НСЗУ.

Так же будет разделяться и стоимость услуг по лечению острого инфаркта миокарда. В случае проведения стентирования тариф составит 32 тыс. грн. Стенты будут и в дальнейшем закупаться централизованно, они не включены в стоимость тарифа.