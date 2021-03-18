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В НСЗУ рассказали, сколько учреждениям будут платить за лечение инсульта и инфаркта

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 13:27
В НСЗУ рассказали, сколько учреждениям будут платить за лечение инсульта и инфаркта Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными среди украинцев. В Программе медицинских гарантий на 2021 тариф за лечение инсульта установлен на уровне 97 тысяч гривен, а инфаркта - 32 тысячи.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными среди украинцев. Лечение осложнений - дорогостоящее. А уровень смертности в результате этих заболеваний - сверхвысокий. Более 68%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году тариф, который будет платить НСЗУ за лечение острого мозгового инсульта, будет зависеть от объема оказанной помощи.

"В случае проведения лечебных эндоваскулярных вмешательств он составит 97 тыс. грн. Стоимость лечения инсульта с использованием тромболитической терапии составит 54 тыс. грн", - информируют в НСЗУ.

Так же будет разделяться и стоимость услуг по лечению острого инфаркта миокарда. В случае проведения стентирования тариф составит 32 тыс. грн. Стенты будут и в дальнейшем закупаться централизованно, они не включены в стоимость тарифа.

Как писало РБК-Украина, в феврале Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский заявил, что на стационарное лечение COVID-пациентов потратили 11 млрд гривен в прошлом году. За них пролечились 250 тыс. украинцев.

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