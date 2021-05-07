У НСЗУ розповіли, які безкоштовні стоматологічні послуги можуть отримати українці

Національна служба здоров’я повідомляє, що надання стоматологічної медичної допомоги виокремили в окремий амбулаторний пакет у Програмі медичних гарантій на цей рік. Невідкладну стоматологічну допомогу можна отримати безкоштовно.
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
Вказано, що тариф на медпослуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.
До переліку безоплатних стоматологічних послуг входить:
Ургентна стоматологія - це зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років Програма медгарантій покриває планову стоматологію, оскільки вона запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.
"Якщо повнолітний пацієнт звертається до закладу, який уклав договір з НСЗУ на стоматологічну допомогу, за плановою стоматологічною послугою, таке звернення може бути для нього платним. Адже воно не покривається Програмою медичних гарантій", - звертають увагу у відомстві.
Пацієнти мають платити за послуги офіційно у касу закладу за тарифом, який затверджений власником цього медзакладу, тобто відповідною місцевою радою.
Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій на цей рік на первинну допомогу передбачили понад 20 млрд 670 млн гривень.
Як писало РБК-Україна, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги".