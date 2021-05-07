У НСЗУ розповіли, які безкоштовні стоматологічні послуги можуть отримати українці

Вказано, що тариф на медпослуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

До переліку безоплатних стоматологічних послуг входить:

первинний стоматологічний огляд пацієнта або пацієнтки;

ургентна стоматологічна допомога дітям та дорослим;

планова стоматологічна допомога дітям;

інструментальні дослідження у рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Ургентна стоматологія - це зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Для дітей до 18 років Програма медгарантій покриває планову стоматологію, оскільки вона запобігає погіршенню загального здоров'я дитини.

"Якщо повнолітний пацієнт звертається до закладу, який уклав договір з НСЗУ на стоматологічну допомогу, за плановою стоматологічною послугою, таке звернення може бути для нього платним. Адже воно не покривається Програмою медичних гарантій", - звертають увагу у відомстві.

Пацієнти мають платити за послуги офіційно у касу закладу за тарифом, який затверджений власником цього медзакладу, тобто відповідною місцевою радою.