НРК вместо брони: журналистка заявила о критической проблеме с эвакуацией раненых

По словам автора, статистика эвакуации раненых с поля боя за последние полгода указывает на сложную ситуацию. Она критикует подход, при котором НРК считается достаточным средством для эвакуации живых людей, и отказ от закупки полноценной бронетехники из-за ее стоимости.

Журналистка привела в пример видео, где командир роты CODE.92 спасает раненых на пикапе. По ее мнению, за этот поступок военный заслуживает награды, однако сама ситуация обнажает проблему недостаточного количества защищенного транспорта.

Она отметила, что после произошедшего зимой скандала с дефицитом НРК была политическая воля сначала приобрести 25 тыс. таких комплексов для фронта. Об этом, по ее словам, заявлял тогдашний министр обороны.

"Потом увеличили цифру вдвое, по инициативе президента", - добавила она.

По словам Кириенко-Мериновой, контракты с производителями есть, а НРК постепенно поступают на фронт. В то же время поставки, по ее оценке, идут медленнее необходимости, поскольку предприятия загружены государственными, волонтерскими и прямыми заказами.

"К осени даже 20 тысяч полноценно не закроют фронт", - заявила она.

В то же время, как утверждает Кириенко-Меринова со ссылкой на некоторых производителей, контакты по бронетехнике, которая может справиться с эвакуацией, остановили.

"Ибо на все деньги купили дронов разных типов? Так выходит?" - написала она.

Кириенко-Меринова отметила, что большое количество видео уничтожения российской техники с помощью дронов может давать ощущение надежды на победу, однако, по ее мнению, усиление одной отрасли не должно происходить за счет другой.

"Но если мы усиливаем одну отрасль, то почему за счет другой? И наши раненые на поле боя остаются без возможности быть спасенными?" - говорится в сообщении.

Для сравнения журналистка привела стоимость бронемашин: "Novator" стоит 12 млн грн, а "Varta" - 20 млн грн. Она отметила, что выплаты государству за погибшего воина составляют 15 млн грн, поэтому только одна успешная эвакуация на такой машине полностью оправдывает его покупку.

По мнению корреспондентки, НРК необходимы для доставки провизии в окопы или для эвакуации тел погибших. Однако для эвакуации раненых НРК должно быть защищено.

Журналистка добавила, что тестирование комплекса защиты для авто и НРК уже проводилось, но до масштабирования еще далеко и дорого. Над этим проектом активной защиты работал Андрей Лебеденко, которого "сейчас хотят отставить, потому что командой не вышел".

"Вопрос не стоит радикально: "либо дроны, либо броня". Вопрос в приоритетах: если декларируем о ценности жизни солдата, то это должен быть не лозунг для успокоения соцсетей", - подчеркнула Кириенко-Меринова.

Она считает, что заказ наземных и воздушных дронов должен производиться одновременно с закупкой бронетехники для фронта, а не вместо нее.

"А реальные действия, в которых заказ дронов (наземных и воздушных) идет в одном пакете, что и броня для фронта, а не вместо нее", - резюмировала она.