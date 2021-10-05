Як новий законопроект про криптовалюти вплине на роботу криптосервісів в Україні?

Нещодавно Верховна Рада прийняла закон «Про віртуальні активи», який легалізує роботу з криптовалютою. Згідно з новим документом, в країні зможуть офіційно працювати криптовалютні біржі, банки та інші профільні компанії. Але тільки за умови реєстрації та регулярного надання звітів в державні органи.

Це означає, що сервісам доведеться розкрити всю особисту інформацію своїх власників в разі її запиту. Проблема полягає в тому, що такий принцип взаємовідносин з клієнтами чужий криптовалютному ринку, який звик дотримуватися принципів свободи і анонімності.

До нового законопроекту криптовалютні біржі готувалися досить давно. Так, криптобанк Chatex вже не перший рік працює з інвесторами і трейдерами з України. Генеральний директор кріптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон коментує законопроект так:

«Ми на ринку не перший рік, і поважаємо принципи цифрових активів, які розробники заклали ще в 2009 році: свободу, чесність і анонімність. Рано чи пізно уряди країн так чи інакше включилися б в щільне регулювання криптовалюти, але ми були завжди до цього готові. Тому зараз наше головне завдання, як і всіх наших друзів по ринку, - знайти і запропонувати користувачам золоту середину, де активи власників криптовалюти будуть і захищені з боку сервісу, і не схильні до серйозних обмежень з боку регуляторів»

Сьогодні користуватися кріптобанком Chatex і 14 доступними криптовалютами в сервісі може кожен українець абсолютно легально без можливого переслідування з боку регуляторів. Криптобанк працює в Telegram, захищений і безпечний, а для роботи з великими сумами в крипто банку потрібно пройти верифікацію згідно з політикою AML.

«Ми одні з небагатьох зацікавлених у розвитку свого ком'юніті. Це полягає не тільки в постійних розіграшах і конкурсах, онлайн-гайдах і чуйної команди підтримки. Ми пропонуємо безпрецедентні умови торгівлі, як, наприклад комісію за все в 50 центів на виведення цифрового долара USDT. А також усім людям, зацікавленим в отриманні нових знань, абсолютно безкоштовно пройти курс по P2P трейдингу від Академії Трейдинга Chatex. Курс вже доступний російською та українською мовами », - резюмує Майкл Росс-Джонсон.

На сьогоднішній день системою міжнародних переказів в Chatex, його торговою платформою і іншими функціями користуються понад 350 тисяч осіб з усього світу. Їх кількість продовжує зростати.