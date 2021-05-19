Новий закон про молодіжну політику. Корнієнко пояснив, яких змін чекати

Українська молодь матиме більше можливостей впливати на рішення влади та отримувати гранти від держави на розвиток власних проектів. Це основні зміни, які передбачає новий закон про молодіжну політику, який підписав президент Володимир Зеленський.

За його словами, дати молоді можливості для життя та роботи в Україні і загалом молодіжна політика - в пріоритеті. Оскільки саме молодь активно підтримувала і підтримує президента та його діяльність.

Зокрема, про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI). За його результатами, 51% молоді, яка проголосувала за Зеленського, голосувала б за нього і вдруге, а 49% відсотків молоді (18-35) схвалюють поточну діяльність Зеленського.

"Наш виборець - людина, не пов’язана із радянським минулим, для нього Україна має самостійну цінність. І наша політика полягає у тому, щоб відкривати в Україні можливості для кожної людини, яка прагне ними скористатися. Все, що ми робимо: відкриття ринків, доступні кредити, цифрова держава, децентралізація – все це має зрештою одну глобальну мету: створювати для людей нові можливості стати успішними й щасливими", - сказав він.

Окрім того, рівень економічного оптимізму українців щодо майбутнього залишається вищим з вересня 2012 року - 19% вважають, що найближчим роком ситуація в економіці країни покращиться. І тут знову-таки в оптимістах молодь (24% сподіваються на кращий рік попереду) та виборці "Слуги народу" - 51% сподівається на те чи інше покращення економічного стану країни у найближчі 12 місяців.

Саме тому молодіжну політику в "Слузі народу" вважають важливою.

"Ми хочемо, щоб енергія змін, яка, природно, є у молоді, перетворилася на енергію розвитку країни і втілилася у побудові кращого майбутнього для кожного українця", - сказав Корнієнко.

Як розповів співавтор законопроекту, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко, нарешті відбувся історичний момент в оновленні молодіжного законодавства, що не змінювалось понад 20 років. Прийнятий закон докорінно змінює підходи в молодіжній політиці та впроваджує пряму фінансову підтримку ідей та ініціатив молоді від держави.

Зазначимо, що закон передбачає насамперед участь молоді в процесі прийняття рішень владою. На державному рівні - через Національну раду з питань молоді, на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

"Такий підхід відповідає найкращим світовим практикам країн Європейського Союзу, зокрема Європейській хартії про участь молоді у суспільному житті на місцевому та регіональному рівнях", - зауважив Корнієнко.

Створення таких молодіжних рад при місцевих органах влади передбачено оновленим законом "Про основні засади молодіжної політики". Водночас при Кабінеті міністрів створюється Національна рада з питань молоді. Вона якраз і матиме шанс брати участь у формуванні політики та розповісти владі, чого хоче. Тобто тепер - жодних рішень для молоді без молоді.

Окрім того, у документі зазначається про розширення мережі молодіжних центрів та просторів, закріплення на законодавчому рівні поняття "молодіжний працівник", який є своєрідним ментором для молодих людей на шляху від дитинства до дорослого життя.

Також буде створено Український молодіжний фонд. Він видаватиме гранти для молодіжних та дитячих організацій, гранти на проєкти у сфері молодіжної політики. Податись на них зможуть навіть фізичні особи та інші неформалізовані об’єднання.

"Крім фінансування проектів Український молодіжний фонд видаватиме й інституційні гранти - це гроші молодіжним організаціям на їхню поточну діяльність та розвиток: оренду офісу, виплату заробітних плат тощо. Створення УМФ дасть можливість залучати на підтримку проектів окрім тих 30-40 мільйонів гривень, що є зараз у держави, додатково ще 10-30 мільйонів від міжнародних і українських донорів", - пояснив Олександр Санченко.