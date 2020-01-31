Новий трудовий кодекс та коронавірус - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера про те, що стосується кожного



Звільнити по sms: новий Трудовий кодекс. Стимул краще працювати чи боротьба за виживання?

Вірус без кордонів. Що загрожує українцям і як вберегтися?

Скільки нас залишилося? Чи можна довіряти електронному перепису?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера сьогодні о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України,

Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

Олексій Данілов, Секретар РНБО України,

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”,

Наталія Королевська, Народний депутат, "Опозиційна Платформа - За Життя", Заступник Голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики,

Юлія Клименко, Народний депутат, "Голос",

Анна Дерев’янко, Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації,

Євген Головаха, Заступник директора Інституту соціології НАН України,

Олена Дума, Голова Всеукраїнської профспілки «Рідна Земля»,

Павло Прудніков, Заступник голови Атомпрофспілки,

Олександр Коляда, біолог-генетик.

Вони говорять, а вирішує народ.