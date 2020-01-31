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Новый трудовой кодекс и коронавирус - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера о том, что касается каждого

Новости » Пресс-релизы     31.01.2020 - 13:41


Уволить по sms: новый Трудовой кодекс. Стимул лучше работать или борьба за выживание?

Вирус без границ. Что грозит украинцам и как уберечься?

Сколько нас осталось? Можно ли доверять электронной переписи?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера сегодня в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Дмитрий Дубилет, Министр Кабинета Министров Украины,

Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

Алексей Данилов, Секретарь СНБО Украины,

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина",

Наталья Королевская, Народный депутат, "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", Заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики,

Юлия Клименко, Народный депутат, "Голос",

Анна Деревянко, Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации,

Евгений Головаха, Заместитель директора Института социологии НАН Украины,

Елена Дума, Председатель Всеукраинского профсоюза «Родная Земля»,

Павел Прудников, Заместитель председателя Атомпрофсоюза,

Александр Коляда, биолог-генетик.

Они говорят, а решает народ.

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