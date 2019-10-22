Новий тариф дозволить "Рівнегаз" модернізувати мережі

АТ "Рівнегаз" зможе збільшити інвестиції в модернізацію газових мереж після затвердження тарифу на доставку газу. Водночас, новий тариф дасть змогу забезпечити роботи аварійно-диспетчерської служби. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Регулятор передбачив кошти на формування обмінного фонду лічильників. Це прилади обліку, які будуть встановлюватись споживачам на час проведення повірки лічильника. Для АТ "Рівнегаз" передбачено 3,607 млн гривень на придбання таких приладів обліку. Ці кошти дадуть змогу придбати 6,650 тис. лічильників, що складає приблизно 30% від потреби", - йдеться у повідомленні.

Також передбачено 5,888 млн гривень на заміну тих, що за результатами повірки визнані непридатними. За словами прес-служби, витрати на повірку та ремонт лічильників зросли незначно і ситуація в цій сфері загалом не зміниться.

Кошти з щомісячного платежу компанія направить на:

61% - операційні витрати (технологічний газ, витрати на сировину та матеріали, ПММ, зарплата фахівців);

9,2% - модернізація мереж;

7,6% - робота АДС;

1,5% - встановлення та заміну лічильників;

3,8% - сервіс клієнтів;

16,8% - податки.

В структурі нового тарифу найбільше зростання передбачено по статті витрати на оплату праці та податків. За словами прес-службі, досі в діючому тарифі закладена заробітна плата в розмірі 4992 гривень на місяць з врахуванням податків. Якщо запропонована структура тарифу буде затверджена, то газорозподільні підприємства зможуть переглянути зарплати працівників, відтік яких впродовж останніх років особливо відчутно.

"За останні п’ять років АТ "Рівнегаз" отримало від діяльності з розподілу природного газу збитків на суму 441,9 млн гривень. Тільки в цьому році сума збитків становить 165 млн гривень. На жаль, в структурі нового тарифу НКРЕКП взагалі не передбачила відшкодування збитків за попередні періоди", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новою методикою, споживач сплачує доставку лише необхідного йому обсягу газу. Вартість послуги залежить тільки від обсягу газу спожитого споживачем за попередній рік. В разі зниження споживання, розмір плати за доставку газу буде знижено.

"Слід зазначити, що згідно із результатами першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, підсумки якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, 74% споживачів вважають відокремлення платежу за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим та зрозумілим, ніж діюча система нарахувань", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, нова модель тарифоутворення дозволить завершити процес відокремлення послуги розподілу від продажу самого газу, як товару. Відповідні кроки передбачені Законом України "Про ринок природного газу" та вимогами Третього енергетичного пакету. Споживач бачитиме, скільки він платить за газ і за його доставку та впливатиме на свої видатки.

"7 жовтня НКРЕКП затвердила методику розрахунку тарифів на основі замовленої потужності. На цьому ж засіданні Регулятор розглянув нові тарифи для газорозподільних підприємств. Середньозважений тариф на доставку газу по всіх 44 газорозподільних підприємствах замість діючого 0,56 гривень за куб. м складає 1,01 гривень за куб. м. Нова методика також дозволить виділити плату за доставку газу з вартості самого газу. За транспортування газу споживач буде сплачувати окремим рахунком. Це дасть змогу відмежувати конкурентний ринок постачання газу від монопольних послуг розподілу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що окремі рахунки за доставку газу і газ як товар значно спростять процес зміни постачальника газу для побутових споживачів і сприятимуть подальшій лібералізації роздрібного ринку природного газу в Україні.