Новий тариф на доставку газу є збитковим, - "Криворіжгаз"

НКРЕКП вперше за останні п'ять років перенесла питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через заморожений тариф АТ "Криворіжгаз" з 2015 року компанія зазнала збитків у розмірі 380,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фінансові результати АТ "Оператор газорозподільної системи "Криворіжгаз", млн. гривень:

Однак, за словами прес-служби, затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 року тариф для пат "Криворіжгаз" в 1,4 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону. "Таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Криворіжгаз" складуть близько 100 млн гривень, за умови, що ціна придбання природного газу для технологічних потреб не перевищить передбачені при затвердженні тарифу", - йдеться в повідомленні.

"З прийняттям нового тарифу АТ "Криворіжгаз" очікує вирішення двох головних проблем. По-перше - підняття рівня заробітної плати, через якоу дефіцит кадрів на підприємстві становить 23%. По-друге - погашення боргів за технологічний газ. Через збитковий тариф АТ "Криворіжгаз" не може розраховуватися за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС - АТ "Укртрансгаз", - пояснює фінансовий директор АТ "Криворіжгаз" Наталія Гаврусь.

Як фінансові результати АТ "Криворіжгаз" залежать від тарифу, млн гривень:

"Таким чином новий тариф на розподіл газу залишається збитковим. Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ "Криворіжгаз" підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів. З затвердженим тарифом середня заробітна плата в "Криворіжгазі" складе близько 10 000 гривень. Крім того, економічно необгрунтований тариф не дозволяє "Криворіжгазу" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу споживачам. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не тільки операторів ГРМ, але і нового незалежного оператора ГТС", - йдеться в повідомленні.

АТ "Криворіжгаз" підкреслює необхідність подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів на розподіл газу.