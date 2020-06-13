Новий статус України визнає вагомий внесок в НАТО, - посол Великобританії

Також посол відзначила досягнення в оборонній реформі
Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Вона відзначила вагомий внесок в Альянс.
Про це Сіммонс написала в своєму Twitter.
За її словами, цей крок демонструє також важливі досягнення в оборонній реформі України.
"Партнерство між НАТО і Україною сьогодні робить крок вперед. Статус партнера з розширених можливостей визнає досягнення України в оборонній реформі та вагомий внесок у Альянс. Сподіваємось на зміцнення вже тісних зв’язків", - відзначила посол.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.
РБК-Україна писало, що в НАТО заявили, що статус партнера з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі.
Автор: Инна Собора