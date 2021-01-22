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Новий сезон | Повний газ. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Прес-релізи, П'ятниця 22 січня 2021 12:35

- Чому громадяни України отримали такі високі платіжки?
- Що зробити, щоб зменшити тарифи на газ?
- Чому виникла пожежа в будинку для літніх людей у Харкові?
- Хто понесе відповідальність за загибель 15 осіб?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики України;
Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України»;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа - За життя», міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);

Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;

Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Вони говорять, а вирішує народ.

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