Новий сезон | Повний газ. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Чому громадяни України отримали такі високі платіжки?
- Що зробити, щоб зменшити тарифи на газ?
- Чому виникла пожежа в будинку для літніх людей у Харкові?
- Хто понесе відповідальність за загибель 15 осіб?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;
Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики України;
Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України»;
Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу Президента України;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа - За життя», міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);
Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність», член Комітету ВР України з питань бюджету;
Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.
Вони говорять, а вирішує народ.