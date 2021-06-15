Новий етап у відносинах: Британія і Австралія домовилися про вільну торгівлю
Велика Британія і Австралія оголосили у вівторок, 15 червня, про угоду про вільну торгівлю. За очікуваннями Лондона, угода усуне тарифи на всі британські товари і збільшить робочі місця і бізнес по всій країні.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Сьогоднішній день знаменує собою новий світанок у відносинах Великої Британії з Австралією, заснованих на нашій спільній історії і спільних цінностях", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.
Велика Британія заявила, що погодила обмеження на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з Австралії на 15 років з метою захисту фермерів - гостре політичне питання у Великобританії перед угодою.
Крім того, автомобілі, шотландський віскі та кондитерські вироби будуть коштувати дешевше в Австралії завдяки угоді.
За даними уряду, основні елементи угоди були узгоджені Джонсоном і його австралійським колегою Скоттом Моррісоном на зустрічі на Даунінг-стріт пізно ввечері в понеділок, а остаточна принципова угода повинна бути досягнута в найближчі дні.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердили рішення розвивати співпрацю далі, розширюючи торгівлю і просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між Британією і США.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися прискорити завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю.