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Нове свято в Україні планують прив'язати до початку збирання данини в Київській Русі

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує схвалити проекту указу президента "Про День працівників фінансової сфери". Пропонується відзначати його у день пам'яті княгині Ольги, яка упорядкувала збирання данини в Київській Русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 15 вересня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, 24 липня православна церква відзначає пам'ять святої рівноапостольної Ольги.

"Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка - володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини (обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об'єднання)", - йдеться в документі.

Автори проекту наголошують, що "встановлення цього свята обумовлено підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави Україна".

У документі зазначається, що на сьогодні у бюджетній сфері працюють близько 16 000 фінансових працівників.

Ольга (910 -969 роки) - княгиня із династії Рюриковичів. Дружина київського князя Ігоря, який загинув у 944 році від рук мешканців древлянського міста Іскоростень після кількаразового стягування данини. Згідно з літописом, місто тримало облогу протягом року, після чого Ольга запросила з кожного двору по троє голубів й по троє горобців у вигляді данини. До отриманих птахів було прив'язано трут, який підпалювали та відпускали - голуби летіли до своїх голубників, горобці - під стріхи. У такий спосіб Ольга спалила Іскоростень.

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