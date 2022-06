Новий посол США в Україні Бріджит Брінк прийняла присягу

В ході церемонії, що відбулася в кабінеті віцепрезидента в Білому домі Харріс сфотографувалася з новим послом і членами її сім'ї.

