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Новий посол Бразилії приїхав в Україну

Автор: Даша Харченко

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся з новим послом Бразилії в Україні Нортоном де Андраде Мелло Рапестою. Дипломати обговорили пріоритетні завдання в відносинах між країнами на 2021 рік.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Окремо вони обговорили співпрацю України та Бразилії у військово-технічній та авіакосмічній сферах. Дипломати домовилися докласти зусиль для підготовки офіційного візиту президента Бразилії до України та підписання низки двосторонніх документів.

"Поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі є пріоритетними питаннями порядку денного наших відносин з Бразилією", - сказав Єнін.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетні завдання послів. Всі вони повинні займатися чотирма пріоритетами.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада стало відомо, що влада вирішила змінити посла України в США. Кулеба запропонував на цю посаду Маркарову.

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