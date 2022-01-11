Новий світовий рекорд. У США понад 1,35 млн випадків коронавірусу за добу

Число госпіталізованих з COVID - 19 склало 135,5 тисяч осіб, що перевищує рекорд січня минулого року в 132 051 чоловік.

"Смертність становить в середньому 1700 осіб в день, в порівнянні з приблизно 1400 в останні дні - в межах, що спостерігалися раніше цієї зими", - йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, не всі штати країни встигли опублікувати дані по захворюваності за минулу добу, і остаточна цифра, найімовірніше, буде ще вище.

Середнє число нових випадків за сім днів потроїлося за два тижні і досягло більше 700 000 нових випадків щодня.